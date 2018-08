Cum echipa secunda a clubului UTA nu participa in competitia judeteana, fiind angrenata in intrecerea nationala, Cetate Dezna – adversarul tras la sorti pentru AFC 2 UTA – este calificata automat in optimile de finala. Cu precizarea ca meciurile se disputa intr-o singura mansa, eliminatorie, pe terenul primei echipe, miercuri, 5 septembrie, ora 17, iata programul 16-imilor rezultat in urma tragerii la sorti supervizate de presedintele Adrian Lucaci…

Muresul Zadareni – Frontiera Curtici, Viitorul Sepreus – Speranta Turnu, Soimii Livada – ACS Socodor, Avantul Tarnova – Infratirea…