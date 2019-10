Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, la Cluj, ca presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut sa nominalizeze "urgent" persoana desemnata pentru ocuparea functiei de comisar european din partea Romaniei si ca aceeasi scrisoare a primit-o si presedintele Klaus…

- Viorica Dancila spune ca președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a recomandat sa desemneze o femeie pentru funcția de comisar european din partea Romaniei. „Eu am trimis deja nominalizarea: Victor Negrescu”, afirma Dancila.Intrebata la Cluj despre reacția președintelui…

- Klaus Iohannis a avertizat-o dur pe Viorica Dancila, premierul demis, sa nu mai trimita la Bruxelles o propunere pentru un comisar european din partea Romaniei. „Este un gest de sfidare si iresponsabil” spune președintele Romaniei. Președintele Iohannis a explicat, intr-un comunicat, ca Viorica Dancila…

- Premierul interimar Viorica Dancila a facut, astazi, o mutare surprinzatoare și a trimis o noua propunere de comisar european, la Bruxelles, in persoana lui Victor Negrescu.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, duminica, la Antena 3, ca social-democrații vor discuta despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Viorica Dancila l-a acuzat pe șeful statului ca incalca repetat Constituția indeosebi prin refuzul de face numirile de miniștri propuși…

- Conform unor surse apropiate discuțiilor din PSD pentru desemnarea unui nou comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb, președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen i-a cerut Vioricai Dancila sa discute cu președintele Klaus Iohannis și sa inainteze propunerea catre Bruxelles…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- Discutiile vor viza portofoliul de comisar european care ar urma sa revina Romaniei, precum si nominalizarile facute de Bucuresti. Intrebata duminica seara, la Antena 3, cand a vorbit ultima oara cu presedintele Klaus Iohannis, premierul a raspuns: „Am vorbit saptamana trecuta despre comisarul european.…