DEZASTRU în Japonia! Cutremur de 7,2 grade pe scara Richter. Alertă de tsunami! A sunat alarma in Japonia, dupa cutremurul de 7,2 grade pe scara Richter, produs sambata. Autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi. Agentia de Meteorologie din Japonia a emis un avertisment in legatura cu producerea unui tsunami de 1 metru inaltime in prefectura Miyagi. Un prim val tsunami a lovit deja tarmul […] The post DEZASTRU in Japonia! Cutremur de 7,2 grade pe scara Richter. Alerta de tsunami! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

