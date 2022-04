Cel putin 121 de persoane au murit si peste 200.000 de locuitori au fost stramutati in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de furtuna tropicala Megi, prima furtuna care a lovit Filipine in acest an. Cele mai multe decese au fost inregistrate in Baybay City din provincia Leyte, la 599 de kilometri sud […] The post Dezastru in Filipine. Peste 120 de morți din cauza furtunii tropicale Megi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .