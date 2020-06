Dr. Virgil Musta vine cu noi precizari despre evoluția noului coronavirus. Dezvaluirile le-a facut la Antena 3. ”Este adevarat, virusul are un tropism pe anumiți receptori care se regasesc in mai multe organe. Nu numai in plamani, ci și la nivelul inimii, creierului, rinichiului, vaselor și astfel produc afectari in aceste zone. Sunt mai cunoscute modificarile la nivelul plamanului. Noi am constatat ca pacienți in care in faza acuta a bolii au prezentat un anumit fel de leziune, specifica. Cand au venit la control la o luna, la doua luni, avea leziuni mai grave,ceea ce inseamna ca boala a evoluat.…