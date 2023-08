Deținătorii de patente cer moratoriu pe activitatea independentă Patentarii se arata nemulțumiți de noua lege cu privire la activitatea independenta intrata in vigoare din 1 iulie. „O parte dintre oameni au fost siliți sa treaca la alta forma de organizare și sa-și cumpere aparat de casa. Ba mai mult, o parte au și fost intimidați de inspectorii de la fisc sa treaca la activitatea independenta”, declara Eleonora Țurcan Herghelegiu reprezentantul deținatorilo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

