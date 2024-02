Batalionul 341 Infanterie din Topraisar recruteaza soldati profesionisti

Programul de promovare, recrutare si selectie a candidatilor pentru posturile vacante de soldat gradat profesionist in activitate a demarat print o actiune de promovare, desfasurata de militarii supranumiti Rechinii Albi, in targul localitatii General Scarisoreanu, potrivit Brigazii 9 Mecanizata "Marasesti". Activitatea, sprijinita de Primaria comunei Amzacea, are ca scop prezentarea conditiilor si criteriilor de selectie si de a raspunde intrebarilor celor care isi doresc sa inceapa o ...