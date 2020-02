Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile neinsufletite a sase din cele opt persoane date disparute in Insula Alba din Noua Zeelanda au fost recuperate de echipele militare. Salvatorii au avut o misiune dificila in zona acoperita de un strat gros de cenușa. Doua persoane sunt in continuare date disparute.

- Apar tot mai multe intrebari in cazul mortii lui Cornel Gales. Fostul sot al Ilenei Ciuculete si-a pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute, in urma unui accident cumplit produs in Spania. Multe nu se leaga, iar ora la care s-a produs impactul a ridicat multe suspiciuni.

- Gheorghe Dinca a recunoscut oficial ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra. Detaliile oribile marturisite de criminal dupa cinci luni de minciuni. Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au…

- # Culmea ironiei, MAI a redirecționat spre soluționare petiția tatalui catre aceeași instituție pe care parintele o acuza ca nu și-a facut treaba Pe 21 noiembrie, dupa mai bine de sase ani de la moartea lui Alin Nitescu, tanarul care a sfarsit la Spitalul Județean pe 2 august 2013, la o zi dupa o injectie…

- "Asa cum va promisesem ieri, am plecat dis-de-dimineata catre Constanta, iar chiar acum am urcat pe nava rasturnata in portul Midia, alaturi de un echipaj ISU Dobrogea. Acestea sunt doar primele oi vii pe care le-am gasit, cu siguranta sunt si altele, in alte zone ale epavei. Vom salva atatea cate vom…

- Avram Iancu e greu de etichetat. Ceea ce face bibliotecarul din Petroșani nu e doar sport extrem. Toate cursele lui, maratonul Arctic, aventura din Canalul Manecii, traversarea Dunarii fara costum de neopren, de-a lungul, Marea Neagra de-a latul, sunt, de fapt, demonstrații ca “limitele noastre sunt…

- Familia adoptiva a Sorinei, in sanul careia a crescut timp de șapte ani, traiește cu speranța ca intr-o zi copila se va intoarce in Romania. Sorina a fost adoptata in aceasta vara de o familie de romani ce traiește in America.