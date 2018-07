Stiri pe aceeasi tema

- Individul, de 32 de ani, care l-ar fi impuscat mortal pe fiul analistului politic, Anatol Taranu, va fi adus astazi in fata instantei.Procurorii l-au pus sub invinuire si vor cere magistratilor 30 de zile de arest pe numele sau.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unei fete de 13 ani, din judetul Vaslui, care ar fi fost legata cu lantul de copac si arsa cu fierul de calcat. Sesizarea din oficiu a fost facuta dupa ce presa a relatat despre abuzurile la care ar fi fost supusa minora si vizeaza posibila incalcare…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul copilului in varsta de 9 ani, din București, care și-a injunghiat mortal bunica. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei privind protecția copiilor și a tinerilor: (1) Copiii si tinerii se bucura de un regim…

- S-AU DESCHIS USILE… Ziua Internationala a Copilului, 1 iunie, a fost marcata la Institutia Prefectului-judetul Vaslui, care si-a deschis usile ieri pentru elevi ai unitatilor de invatamant din municipiul resedinta de judet. Peste 50 de elevi ai scolilor gimnaziale “Constantin Parfene” si “Mihail Sadoveanu”…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a dispus verificari in cazul unor politisti acuzati ca ar fi agresat un adolescent in momentul in care au incercat sa il imobilizeze. Baiatul a fost implicat intr-un conflict, iar politistii l-au imobilizat si l-au incatusat, incidentul fiind…

- Patronul restaurantului fast food din Bucuresti unde copilul de 3 ani care a decedat suspect zilele trecute ar fi mancat shaorma a dat o declaratie luni la sediul Politiei Capitalei privind acuzatiile aduse de parinti, au declarat pentru AGERPRES surse din cadrul anchetei. Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Se pot dona jucarii, rechizite, hainuțe, incalțaminte, dulciuri și bani pentru a aduce o bucurie copiilor nevoiași din județ cu ocazia zilei de 1 Iunie. Asociația “Solidar” Vaslui lanseaza o noua campanie umanitara dedicata zilei de 1 Iunie – Ziua Internaționala a Copilului, pentru a putea face o bucurie…