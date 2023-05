Detailing auto București – Un complex de servicii pentru curățarea mașinii Detailing auto inseamna un complex de operațiuni pentru ingrijirea temeinica a principalelor componente ale mașinii. Acest serviciu a aparut in Statele Unite, dar acum s-a raspandit in intreaga lume. Ca parte a serviciului de detailing auto București, sunt curațate motorul, discurile și caroseria mașinii, loviturile și alte deficiențe ale suprafețelor exterioare și interioare sunt eliminate, farurile și geamurile capata o stralucire de oglinda, parțile cromate ale mașinii sunt lustruite etc., pana la curațarea chimica a tapițeriei textile sau din piele și ozonarea aerului din interiorul mașinii.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

