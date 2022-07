Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt nevoiti sa scoata mai mult din buzunare, daca vor sa merga la nunta, anul acesta. "Darul a crescut cu aproximativ 40-, fata de anul trecut", se plang invitatii. In 2022, romanii vor participa la mai multe nunti, fata de anii precedenti. Majoritatea evenimentelor din 2020 si 2021 au fost…

- Prețurile locuințelor din București sunt printre cele mai accesibile la nivelul Uniunii Europene (UE), releva unui raport realizat de compania de consultanța imobiliara SVN Romania, citat de Medifax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dupa ce a cunoscut o relativa ieftinire la finele lunii mai, prețul benzinei, sortimentul popular, a ajuns vineri sa coste 8,27 lei litru, cea mai inalta valoare din ultimii trei ani. Și litrul de motorina a atins pragul de 8,9 lei, nivel nemaiintalnit in ultimii ani. Prețurile la pompa sunt influențați…

- Suntem in plin val de scumpiri record la alimente, iar prețurile continua sa ne surprinda pe zi ce trece. Cireșele sunt din import, iar cei care le vand supun ca prețurile ridicate sunt justificate deoarece in Spania, Grecia, Turcia, ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mica. Au aparut…

- Prețul benzinei și cel al motorinei erau in creștere, luni dimineața, la principalele stații PECO din Bucuresti, dar si din restul tarii. In general, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. 7.82 de lei mai era litrul de benzina standard…

- Prețul benzinei și motorinei a crescut peste 8 lei/l, in mai multe orașe din țara. Situația la pompa Prețul benzinei și motorinei a crescut peste 8 lei/l, in mai multe orașe din țara. Situația la pompa In cursul zilei de astazi, 9 mai, prețul carburanților standard, in Romania, se situeaza intre 7.79…

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- In aprilie, prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța și Iași. Timișoara este singurul oraș cu „o situație atipica in comparație cu evoluția naționala”. Indicele Imobiliare.ro a inregistrat o stagnare in jurul valorii de 1.450 euro/metru patrat util.