Despre ereditate M-a fascinat mereu - la reprezentantii literaturii naturaliste si, in primul rand, la Emile Zola - obsesia ereditatii. Atunci cand, in scolile, ba chiar si in facultatile noastre de umanioare deseori, se vorbeste despre naturalism, se insista pe grotesc si pe inclinatia autorilor din interiorul curentului de a hipertrofia monstruos detaliile unei realitati (oricum) urate. Fenomenele in cauza tin, neindoios, de estetica naturalista, dar ele c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

