Despre atacul de la Kiev: varianta spusă de ruși UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata tot de ucraineni si care ar fi cazut peste respectiva cladire, transmite Reuters. Rachete rusesti au lovit in weekend capitala ucraineana pentru prima data dupa cateva saptamani. Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au fost afectate un bloc de locuinte si un loc de joaca de langa o gradinita.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

