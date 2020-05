Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de Uniune Nationala (GNA), cu sediul la Tripoli, a denuntat marti o noua „lovitura de stat” din partea maresalului Khalifa Haftar, care a anuntat ca dispune de „mandat din partea poporului” pentru a conduce de unul singur Libia, o tara in haos, transmite AFP.

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…

- Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad a donat spitalelor și altor instituții din Regiunea Vest peste 1.000 de litri lichid dezinfectant pentru maini produs in laboratoarele proprii. De asemenea, peste 6.000 maști de protecție produse cu ajutorul Facultații de Inginerie Textila și a Facultații de Design…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat, vineri, pentru prima data, prezenta combatantilor sirieni suplimentari de la Ankara in Liban pentru a sustine guvernul de la Tripoli impotriva liderului fortelor din estul Libiei Khalifa Haftar, scrie AFP."Exista elemente ale Armatei nationale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat, vineri, pentru prima data prezenta combatantilor sirieni suplimentari de la Ankara in Libia pentru a sustine guvernul de la Tripoli impotriva liderului fortelor din estul Libiei Khalifa Haftar, scrie AFP.

- Liderul fortelor din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, a dat asigurari vineri ca se va opune militar "invadatorilor turci" - Ankara sustinand guvernul de la Tripoli - in cazul in care negocierile interlibiene menite sa stabileasca un armistitiu durabil vor esua, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), cu sediul la Tripoli si recunoscut de Organizatia Natiunilor Unite, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri suspendarea participarii sale la activitatea unei comisii militare comune la Geneva, sub egida ONU, in urma incalcarii repetate a incetarii focului,…

- Embargoul asupra armelor in Libia a devenit o gluma si este imperios necesar ca cei care le incalca sa fie facuti responsabili de aceasta, a declarat -duminica, la Munchen - un inalt responsabil ONU, citat de Reuters si dpa. "Embargoul asupra armelor a devenit o gluma si noi trebuie sa intervenim cu…