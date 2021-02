Desfigurată cu acid, Al-Anoud, 19 ani, sau imaginea femeilor brutalizate în Yemen VIDEO Casatorita la 12 ani, alungata de fostul soț la 16 și desfigurata cu acid din razbunare, Al-Anoud Hussein Chariane ilustreaza abuzurile ale caror victime sunt numeroase femei din Yemen, într-o societate unde misoginia este exacerbata de razboi și saracie, scrie AFP.



Astazi în vârsta de 19 ani, tânara din Sanaa, capitala Yemenului, a acceptat sa-și povesteasca istoria pentru reporterii agenției internaționale de știri. O marturie rara.





Valul pe care îl poarta încadreaza un chip desfigurat de acidul pe care fostul sau soț nu a ezitat sa-l verse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

