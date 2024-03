Stiri pe aceeasi tema

- O groapa ilegala de gunoi a aparut in satul Cornești din comuna Mihai Viteazu. „Rampa” clandestina se afla chiar la marginea drumului. Au fost aruncate haotic materiale din construcții, țigle provenite de la decopertarea acoperișului, moloz, chiar și deșeuri din plastic ori cele rezultate din activitați…

- Asociatia Environ, una dintre primele organizatii licentiate in Romania pentru transfer de responsabilitate in domeniul colectarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), a anuntat joi, printr-un comunicat de presa, ca a gestionat in 2023 o cantitate de 39.165 tone deseuri, adica…

- Cosmin Olaroiu și-a extins afacerea sa cu restaurante in Dubai. Tehnicianul roman, care are in palmares 4 titluri ale Ligii Emiratelor Arabe Unite, a mai caștigat de 4 ori ”Cupa Președintelui”, de 5 ori Supercupa locala și de 2 ori Cupa Ligii, a devenit coacționar al unuia dintre cele mai rafinate și…

- Sunt bani pe care Primaria nu i-ar fi putut asigura decat cu mari dificultați, pentru a se acoperi fosta rampa de deșeuri a orașului. In zona ar putea fi amenajat un spațiu de promenada pentru cainii fara stapan.

- Corpul unui nou-nascut – un baiețel – a fost gasit, joi, la groapa de gunoi a județului Cluj. Mai exact, la groapa de gunoi in Dezmir, unde sunt colectate deseuri din intreg judetul Cluj, a fost gasit, joi, trupul unui nou-nascut, invelit in saci de gunoi. Descoperirea sinistra a fost facuta de angajații…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) anunța ca a luat masuri active de combatere a evaziunii fiscale in diverse sectoare din Romania, iar cea mai recenta investigație a acestora a scos la iveala o paguba impresionanta de peste 9,7 milioane de lei la bugetul național. Investigația s-a concentrat…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta miercuri, 31 ianuarie, ca inspectorii Direcției generale antifrauda fiscala (DGAF) au descoperit o firma din Bucuresti care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane care a prejudiciat bugetul statului cu peste 9,7 milioane de lei.In cazul…

- Caz șocant, in sectorul 6 al Capitalei! Un elev de doar 11 ani, care invața la o școala privata, s-a aruncat de la etajul 3 al unitații de invațamant. Copilul este conștient și va fi transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.