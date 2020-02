Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Varsovia, ca va tine cont de interesele celorlalte tari europene in discursul pe care il va pronunta vineri pentru a redefini doctrina de descurajare nucleara a Frantei, informeaza AFP, anunța AGERPRES.Dupa iesirea Regatului Unit din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o schimbare in relatiile cu Polonia, situandu-le in contextul Brexit-ului, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Imi doresc ca aceasta vizita, discutiile noastre, sa marcheze o adevarata schimbare in rolul pe care il putem juca impreuna pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat cu vehementa, in avionul care il aducea din Israel joi seara, "discursurile politice extraordinar de vinovate" care afirma ca Franta a devenit o dictatura si justifica, de fapt, violenta politica si sociala, potrivit AFP, scrie Agerpres. "In prezent,…

- Zeci de persoane au manifestat, vineri seara, in fata teatrului Bouffes du Nord, de la Paris, unde presedintele Frantei, Emmanuel Macron, asista la un spectacol alaturi de sotia sa, Brigitte....

- Presedintele francez Emmanuel Macron, în vârsta de 42 de ani, a renuntat în avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sâmbata Palatul Elysée, în contextul în care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamâni…

- Dupa atacul dintr-o tabara militara din Inates (vestul Nigerului) care s-a soldat cu peste 60 de morti, Emmanuel Macron l-a contactat telefonic miercuri seara pe presedintele nigerian si cei doi au convenit impreuna "sa le propuna omologilor lor sa amane pentru inceputul anului 2020 desfasurarea,…