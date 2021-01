Descoperirea anului în România: coif corintic datat sec. VI – V î. Hr, descoperit după două percheziții ”Este descoperirea anului, unicat in Romania. Singura descoperire de acest gen de la nordul Marii Negre, dateaza din 2018, cand un coif corintic fragmentar a fost gasit intr-un mormant din secolul al V-lea i.Hr. in Peninsula Taman, la sud-vestul Rusiei. Asta pe care l-am gasit noi este intreg. Ipoteze despre modul in care a ajuns in albia Siretului sunt multe. Caile de comunicație se organizau dupa rauri. Ceea ce ne surprinde este faptul ca o asemenea piesa ajunge atat de mult la nord. Asta inseamna impactul civilizației grecești in lumea barbara și vorbim de secolul VI- V i. Hr. Vorbim despre… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, originar din comuna Lețcani, județul Iași, a fost depistat în localitatea Feleacu la data de 26 decembrie de catre polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în colaborare cu polițiștii Secției 3 Poliție Cluj-Napoca…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiștii Secției 3 Poliție Cluj-Napoca și un polițist aflat in rezerva au depistat pe 26 decembrie in localitatea Feleacu, un barbat de 63 de ani, din comuna Lețcani, județul Iași, pe numele caruia erau emise doua mandate…

- F.T. In seara zilei de 25 decembrie a.c., politistii de la Postul din Drajna, precum si oameni ai legii din cadrul Sectiei de Investigatii Criminale a IPJ Prahova, au fost sesizati in legatura cu faptul ca in satul Nucsoara (comuna Posesti), a avut loc o altercatie, in urma careia un barbat si-a pierdut…

- Institutul de Guvernanta Corporativa si Sustenabilitate (CORP) din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi a derulat in perioada august-octombrie 2020, in parteneriat cu Eastern Marketing Insights, o cercetare dedicata identificarii trendurilor,…

- An de an, la 12 noiembrie, Armata Romana sarbatoreste Ziua Cercetasilor Militari Potrivit 39; 39;Calendarului Traditiilor Militare 39; 39; 2010 , la data de 12 24 noiembrie 1859, prin Ordinul de Zi nr. 83, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de constituire a Sectiei a II a din cadrul Corpului…

- La 3 noiembrie 1863, aparea la Bucuresti revista "Aghiuta", publicatie saptamanala conceputa de Bogdan Petriceicu Hasdeu, care i a fost director, redactor sef si colaborator unic. Tocmai sosit de la Iasi, dupa scandalul publicarii nuvelei "Duduca Mamuca", profesorul proaspat destituit se decide sa scoata…

- Conform ultimelor studii facute la nivelul țarii, unul din trei studenți nu termina studiile universitare la care se inscrie. Fie din cauza incompatibilitații cu domeniul ales, o parte dintre studenții care abandoneaza in primul an se reinscriu anul urmator la o alta specializare, fie din lipsa banilor…