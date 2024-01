Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire epocala in casa unui inalt oficial Hamas din Gaza: peste un milion de dolari cash in valizeArmata israeliana a gasit valize cu numerar in valoare de 1,36 milioane de dolari in casa unui militant Hamas din Gaza! Banii și armele au fost gasite in orașul Jabaliya, relateaza serviciul de presa…

- Armata israeliana a declarat ca a descoperit cel mai mare tunel al Hamas din Fașia Gaza de pana acum, relateaza AFP.Pasajul subteran facea parte dintr-o rețea mai larga care se intindea pe o distanța de peste 3,5 km și se afla la 400 de metri de punctul de trecere a frontierei Erez, a precizat armata.…

- O femeie in varsta din Franța a avut surpriza vieții ei atunci cand a descoperit ca o pictura veche din casa ei valoreaza 24 de milioane de euro. Pictura a fost gasita in orașul Compiegne din nordul Franței, unde atarna deasupra unui aragaz in bucataria femeii de mulți ani. Conform BBC, femeia credea…

- O femeie a depus o plangere impotriva unui restaurant dupa ce a facut o descoperire „dezgustatoare” in porția primita. De unde provenea bucata de carne din farfurie și ce a aflat la scurt timp.

- Un cercetator roman a facut o descoperire revoluționara care ar putea schimba soarta a peste 6 milioane de oameni de pe planeta afectati de boala Parkinson.George Balmus și echipa de cercetatori de la Institutul de Studiere a Dementei din Cambridge, au dezvoltat un medicament ce ar putea lupta eficient…

- Scrisoarea si algoritmul de inteligenta artificiala au fost evolutii cheie inainte de inlaturarea lui Altman de catre Consiliul de Administratie, au spus cele doua surse. Sursele Reuters au spus ca scrisoarea a fost un factor dintr-o lista mai lunga de nemultumiri ale Consiliului de Administratie care…

- O sticla de whisky scoțian declarata drept „cea mai cautata” din lume s-a vandut sambata cu aproape 2,2 milioane de lire sterline (2,7 milioane de dolari), un record de licitație pentru o sticla de vin sau bauturi spirtoase, conform ABC. Macallan Adami 1926 vandut la Sotheby’s din Londra, dupa un o…

- Primaria Capitalei doreste sa implementeze contorizarea inteligenta, astfel incat sa nu mai existe discutii in privinta facturarii consumului populatiei, a declarat, marti, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a mentionat ca acest proiect ar avea un cost de cateva sute de milioane de lei si…