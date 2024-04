Stiri pe aceeasi tema

- O sala de banchet, cu fresce bine conservate care infatiseaza personaje inspirate de razboiul troian, a fost descoperita de arheologi, in Pompei. A fost descrisa ca fiind una dintre cele mai uimitoare descoperiri facute vreodata in situl arheologic din sudul Italiei, scrie The Guardian.

- Telescopul spatial Gaia, care are drept misiune cartografierea Caii Lactee, a identificat doua grupe de stele primitive in inima galaxiei noastre, care s-ar afla la originea formarii sale in urma cu peste 12 miliarde de ani, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP preluat de agerpres. Acesti…

- Un material nanoporos care reține hidrogenul la o densitate de doua ori mai mare decat cea a H2 lichid criogenic ar putea rezolva problemele legate de stocarea la scara larga a lichidelor și gazelor, care au impiedicat acest combustibil curat, scrie newatlas.com. Hidrogenul iși gasește numeroase…

- Chirurgii si oamenii de stiinta au dezvoltat un test de sange pentru cancerul cerebral, in premiera mondiala, care, potrivit expertilor, ar putea revolutiona diagnosticarea, accelera tratamentul si creste rata de supravietuire, informeaza The Guardian, conform news.ro.Timp de ani de zile, tumorile…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a informat, joi, ca dintre cele 82 de antibiotice incluse in anexa ordinului care vizeaza diminuarea consumului excesiv al acestora doar 20 vor putea fi eliberate in farmacii, in regim de urgenta, pentru 48 de ore, respectiv cele care nu sunt…

- Descoperire arheologica rara facuta de un pasionat de istorie din Oradea, intr-o padure de langa localitatea Brusturi, din judetul Bihor. Totul, cu ajutorul unui detector de metale. Obiectele cu insemnatate istorica au fost descoperite in urma cu cateva zile. Printre ele se numara un inel de aur, vechi,…

- Cei doi au fost gasiți morți in casa, in orasul Bocsa din judetul Caras-Severin. Cadavrele au fost preluate de Medicina Legala pentru necropsie.„Astazi, la ora 09.48, politisti de la Politia Orasului Bocsa au fost sesizati de catre o femeie despre faptul ca i-a gasit pe doi vecini decedati in locuinta…