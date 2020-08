Stiri pe aceeasi tema

- Peisajele din preajma satului Naslavcea și a imprejurimilor lui sint extrem de diverse și foarte pitoresti. Anume diversitatea frumusetilor naturii acestor locuri atrage aici turistii. Este vorba si de albia sinuoasa a riului Nistru, care are aici citeva meandre bruste, schimbindu-si capricios direcția…

- Satul Temeleuți este situat la 28 km de orașul Florești și la 70 km de Chișinau. Primele atestari documentare ale satului Temeleuți dateaza din anul 1651. Conform recensamintului din anul 2004, in satul Temeleuti locuiau 1185 de persoane (589 barbati si 596 femei). In anii 1903-1908, in partea de sus…

- Manastirea Cosauți se afla la distanța de 170 km de Chișinau. A fost inființata in anul 1994 de catre parohul satului Cosauți, Ieronim Palii. Acesta a construit o biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, dupa un proiect pus la dispoziției de Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Dupa cum…

- Manastirea Hirjauca se afla in preajma satului omonim din raionul Calarași (la o distanța de 60 km de Chișinau). Sfintul locaș a fost intemeiat in anul 1740 in preajma unui izvor din codru cu proprietati tamaduitoare. Pe mosia boierului Niculita se fondeaza un schit de calugari cu o mica biserica din…

- Manastirea de la Sireți cu hramul „Sfintului Mare Mucenic Iacob Persul” se afla in preajma satului Sireți (raionul Strașeni), la 16 kilometri de Chisinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, manastirea a fost inființata pe 10 decembrie 1998, in ziua pomenirii Sfintului Iacob Persul, de catre slujitorii…

- Nordul Moldovei in mare parte este ocupat de Podisul de Nord, al doilea ca inaltime dupa Podisul Central (Codri). In medie aici inaltimile ating de la 250 pina la 350 m. Pentru regiunea de nord sint carteristice si specifice asemenea configuratii geografice precum crestele de toltre, care se intind…

- Cetatea Sorocii ‒ una dintre cetatile cheie ale sistemului defensiv al Moldovei. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, este astazi unicul monument medieval din Moldova, care s-a pastrat așa cum l-au conceput meșterii, in baza calculelor legii supreme a armoniei „sectiunea de aur", raminind a fi unica…

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Astazi este marcata Ziua Nistrului. Acest eveniment a fost stabilit printr-o hotarare de Guvern in anul 2008, cu scopul de a accentua importanța raului Nistru ca principal bazin acvatic al țarii. © Photo : Facebook / Inspectoratul Pentru Protecția MediuluiBraconaj pe…