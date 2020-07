Descoperă Moldova: Mănăstirea Zloți Manastirea Zloți se afla in preajma satului Zloți, raionul Cimișlia, la 15 km de orașul Cainari. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, sfintul locaș iși incepe existența in anul 1941, ca schit intemeiat de egumenul Serafim Dabija de la manastirea Suruceni si ieromonahul Grigore, de la manastirea Noul Neamț. Schitul aparținea Episcopiei din Tighina și dupa cițiva ani a devenit manastire indepen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

