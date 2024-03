F.T. Ieri dimineața, polițiștii Secției Rurale Balțești au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. „Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada 21-24 februarie a.c., persoanele banuite (la domiciliie carora au fost efectuate perchezițiile-n.n.) ar fi sustras mai multe panouri fotovoltaice și alte bunuri de uz casnic dintr-un imobil situat in comuna Carbunești. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 5.000 de lei, iar doua persoane au fost conduse la sediul unitații de…