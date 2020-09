Deputatul PSD Violeta Răduț, despre deschiderea școlilor Absurd, ridicol, bătaie de joc Peste o saptamana, școlile urmeaza sa se deschida, iar liberalii au inceput sa certe primarii ca nu au dus la indeplinire așa-zisele masuri, pe care guvernul nu a fost in stare sa le elaboreze pana acum cateva zile. Deși multe dintre cerințele impuse de guvern sunt aberante. Practic, li se cere administrațiilor locale sa ridice alte cladiri școlare. Altfel cum ar putea fi asigurate ferestre orientate spre alte puncte cardinale, oberlicht-uri la ferestre de 2% din suprafața camerei sau parametri de ventilație - 0,3% m/s viteza curentului de aer!? Plus alte astfel de idei imposibil… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

