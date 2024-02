Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Bacau a achiziționat recent un computer tomograf de ultima generație, model “Incisive CT Pro” cu 128 de slice-uri, furnizand un avans major in diagnosticarea și tratamentul pacienților. Investiția de aproximativ 3.000.000 de lei a fost posibila prin fonduri asigurate in…

- Reprezentantii USR au solicitat presedintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sa sesizeze Comisia de la Venetia pentru o opinie legata de scenariul comasarii alegerilor europarlamentare si locale din Romania, sustinand ca aceasta varianta ar fi una „total aberanta”. „USR considera total…

- Reprezentanții fermierilor din județul Mureș au adus in atenția prefectului o serie de nemulțumiri legate de tranzitul cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei, accizele mari la motorina, prețurile polițelor de raspundere civila auto și schimbarile legislative din domeniul agricol. Intalnirea de…

- Sistemul de monitorizare electronica, operaționalizat incepand cu 1 ianuarie 2024, extins in Bacau și alte 19 județe pentru creșterea protecției in cazurile de violența domestica. Incepand cu 1 ianuarie 2024, Sistemul Electronic de Monitorizare Electronica a devenit operațional in 20 de județe din Romania,…

- Separarea examenului auto teoretic de cel practic și ofera posibilitatea candidaților la obținerea permisului de conducere de a participa la examenul teoretic oriunde in țara. Separarea pregatirii teoretice de pregatirea practica va oferi posibilitatea elevului sa inceapa efectiv pregatirea practica…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- Israelul a ocupat Inalțimile Golan siriene in razboiul din 1967 și a refuzat sa se retraga in ciuda mai multor rezoluții ale ONU. 91 de țari au votat in favoarea celei mai recente rezoluții a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, in timp ce SUA și Marea Britanie au votat impotriva, scrie peoplesdispatch.org.…

- Rețelele sociale și mass-media anunța decesul actriței Rona Hartner. dar cine a fost ea și de unde acest masiv interes pentru o actrița care a plecat de mult timp din Romania? Rona Hartner, fiica unui inginer proiectant și a unei economiste, s-a nascut pe 9 martie 1973 in București, Romania. Crescuta…