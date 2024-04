Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 9 aprilie a.c., polițiștii rutieri din Cavnic, in colaborare cu reprezentanți ai R.A.R. Maramureș au executat, pe raza de competența, o acțiune pe linia verificarii starii tehnice a autovehiculelor. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, in valoare de…

- Echipa PNL Maramureș are cei mai mulți aleși locali din Romania, iar acest lucru a fost confirmat și ieri, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean al TNL Maramureș, unde s-au reunit peste 800 de tineri liberali pentru a alege noul președinte al organizației. Dupa 7 ani petrecuți in fruntea TNL…

- PRIMARIA ORASULUI TAUTII-MAGHERAUS, județul MARAMURES, publica anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante:Auditor, compartiment audit intern Data de sustinere a probei scrise: 23.04.2024, ora 10:00 Locatia de desfasurare a concursului:…

- Eduard Minut a declarat ca a ales sa vina alaturi de Andrei Carabelea pentru ca este cel mai bun primar pe care l-a avut municipiul Piatra-Neamt in ultimii ani. „Am venit cu toata convingerea langa primarul Andrei Carabelea si echipa acestuia. Andrei este un primar tanar, cu viziune, ambitie si curaj…

- Consilierul local Cosmin Asandei s-a alaturat echipei liberale condusa de primarul municipiului Piatra-Neamt, Andrei Carabelea. Cosmin Asandei si-a exprimat increderea ca alaturi de colegii din Partidul National Liberal va duce la bun sfarsit proiectele aflate in derulare dar vor fi implementate si…

- Un barbat din localitatea Bogdan Voda a fost retinut, vineri, pentru 24 de ore pentru ca nu a oprit uciderea unui caine fara stapan de catre cainele sau, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Ionela Cosma.

- La finalul acestei saptamani au avut loc alegeri in cateva dintre organizațiile tineretului liberal din Maramureș. Au fost aleși (ori realeși) ca președinți TNL: Maria Cuciureanu (Bogdan Voda), Mihai Dunca (Dragomirești), Anuța Uglea (Ieud), Petru Dunka (Poienile Izei) și Denis Bușecan (Satulung).…