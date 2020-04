Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit, in ședința de marți, 14 aprilie, programul de lucru pentru saptamana viitoare, dupa sarbatorile de Paști. Marți, 21 aprilie, de la ora 13.00, este stabilita o ședința a Biroului permanent al Camerei Deputaților, cu participarea efectiva a membrilor. Miercuri, 22 aprilie, comisiile parlamentare iși vor desfașura ședințele online. The post Deputații se intorc in Parlament dupa Paște. Cum va fi noul program de lucru, chiar daca este stare de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .