- Apararea aeriana ucraineana a doborat in cursul noptii de miercuri spre joi circa 15 drone care se indreptau catre Kiev, a anuntat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Fortele aeriene ucrainene anunta vineri, 14 iulie, ca au doborat 16 dintre cele 17 drone explozive lansate de Rusia in noaptea de joi spre vineri, relateaza AFP. Rusia a ”atacat Ucraina cu 17 drone de lupta de fabricatie iraniana (de tip) Shahed 136/131 din sud”, acuza intr-o postare pe pagina sa de…

- Incepand cu ora 00:00 pe 2 iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au raportat amenințarea cu drone rusești de atac in regiunea Herson, regiunea Nikolaiev, regiunea Dnipro și regiunea Kirovohrad. La ora 01:18 a fost raportata amențarea cu drone și in regiunea Cerkasi.

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona joi seara tarziu deasupra orasul Kursk din sudul Rusiei, in apropiere de granita cu Ucraina, conform informatiilor furnizate de guvernatorul regional, informeaza vineri Reuters.

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și 15 ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Atac cu drone asupra Kievului, apararea antiaeriana ucraineana susține ca le-a doborat pe toateAdministratia civila si militara a Kievului a anuntat sambata ca a respins un nou atac cu drone rusesti asupra capitalei ucrainene, vizata in timpul noptii, dar ca resturi au cazut asupra Kievului, fara…