- Rusia a desfasurat in Crimeea cateva zeci de rachete Zircon, pe care le poate folosi pentru a lovi nu doar regiunile sudice din Ucraina, ci și Kievul și regiunile nordice ale tarii, noteaza Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Prin urmare, considera Natalia Humeniuk, reprezentanta trupelor…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de duminica spre luni un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Atacul a fost lansat in valuri și a provocat daune infrastrucții civile, iar mai multe case au fost avariate. Potrivit armatei ucrainene, apararea…

- Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone impotriva orașului Odesa peste noapte, pe 11 martie, provocand daune infrastructurii și caselor, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Unitațile de aparare aeriana au lucrat timp de o ora și jumatate, respingand valuri de drone Shahed…

- 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Potrivit ucrainenilor, rușii au atacat Ucraina cu 22 de drone de lupta de tip Shahed,…

- Ucraina a fost vizata in noaptea de sambata spre duminica de un val de atacuri cu racheta si drona, au anuntat oficiali militari din intreaga tara. In acelaști timp, premierul ucrainean Denis Șmihal și-a exprimat speranța ca SUA vor debloca ajutorul militar și ca Ucraina va primi peste 11 miliarde de…

- Rusia a lansat peste 8.000 de rachete si 4.630 de drone asupra unor tinte din Ucraina de la invazia sa de acum doi ani, a declarat joi purtatorul de cuvant al fortelor aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, citat de Reuters, informeaza News.ro. Apararea aeriana ucraineana a doborat 3.605 dintre drone, a…

- Rusia a lansat 14 drone si cinci rachete asupra Ucrainei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele de aparare antiaeriana au distrus 11 drone, relateaza News.ro.

- Rusia s-a dezlantuit, sambata, in Ucraina, cu un atac cu 40 de rachete si drone. Apararea de la Kiev a reușit sa doboare o proporție mult mai mica de rachete decat de obicei. Rusia a lansat 37 de rachete și trei drone. Opt rachete au fost doborate, au precizat forțele aeriene ucrainene intr-o declarație…