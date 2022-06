Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea puternica a deficitului comercial, raportata marti de Departamentul pentru Comert, a inversat cresterea din martie si sugereaza ca comertul ar putea reveni la un model mai normal. Deficitul s-a marit, atingand maxime istorice succesive, pe masura ce economia Statelor Unite a condus redresarea…

- Microsoft si-a redus previziunile de profit si venituri pentru trimestrul patru, din cauza aprecierii dolarului, devenind cel mai recent caz al unei companii mari din SUA care avertizeaza asupra impactului cursului valutar, transmite Reuters. Politica monetara mai stricta a Rezervei Federale si tensiunile…

- Un pachet uriaș de sprijin american pentru Ucraina - in valoare 40 de miliarde de dolari - a fost aprobat de Camera Reprezentanților a Statelor Unite. Legea merge acum in Senat, unde este de așteptat sa fie adoptata.

- Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminica ca va adauga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite sa confiste bunurile oligarhilor rusi si sa trimita banii obtinuti din vanzarea acestora direct in Ucraina,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Presedintele american Joe Biden propune, in proiectul bugetului Statelor Unite, alocarea sumei de 6,9 miliarde de dolari Initiativei Europene de Disuasiune a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si ”luptei imopotriva agresiunii ruse” si un miliard de dolari in plus, destinat Ucrainei,…