- Departamentul de Justitie al SUA solicita peste 4 miliarde de dolari de la Binance Holdings, ca parte a unei propuneri de finalizare a unei investigatii care dureaza de ani de zile, a informat luni Bloomberg News, citand persoane familiare cu discutiile, transmite Reuters preluat de news.roNegocierile…

- China a fost de acord sa poarte discutii pentru controlul armelor nucleare cu Statele Unite saptamana viitoare, primele dupa cele avute in perioada administratiei Obama, a informat miercuri Wall Street Journal, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Discutiile au ca scop evitarea unei curse periculoase…

- Google, parte a grupului Alphabet, a incheiat un acord pentru a investi pana la 2 miliarde de dolari in compania de inteligenta artificiala Anthropic, potrivit unui purtator de cuvant al startupului, citat de Reuters, informeaza News.ro. Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul…

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Un organism de reglementare australian a amendat X, platforma de socializare a lui Elon Musk, cu 610.500 de dolari australieni (386.000 de dolari) pentru ca nu a cooperat intr-o ancheta privind practicile de combatere a abuzurilor asupra copiilor, noteaza Reuters. Comisia pentru e-Securitate a amendat…

- Autoritațile mexicane l-au extradat vineri, 15 septembrie, in SUA, pe Ovidio Guzman, unul dintre fiii lui Joaquin Guzman, traficantul mexican de droguri cunoscut ca „El Chapo”, a anunțat Departamentul american de securitat interna, citat de AFP, relateaza Agerpres.„Fortele de ordine americane si mexicane…

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare,…