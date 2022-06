Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea și Flick sunt in culmea fericirii și se bucura enorm de faptul ca vor deveni parinți in curand. Cei doi au amanat momentul anunțarii sarcinii, iar acum se pregatesc intens pentru momentul venirii pe lume a bebelușului lor. Denisa a povestit cum s-a simțit in primele luni de sarcina, cum…

- Denisa Filcea trece printr-o perioada dificila, asta deoarece soția lui Flick se confrunta cu probleme de sanatate in timpul sarcinii. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit urmaritorilor sai ca nu se simte deloc bine, insa spera…

- Denisa Filcea și Flick au fost ivitații de saptamana aceasta la Poliția Modei, iar viitoarea mamica a facut afirmații neașteptate cand a fost pusa sa comenteze evoluția vestimentara a cantareței Theo Rose. Soția omului de radio a acuzat-o pe artista ca i-a copiat una dintre ținute.

- Denisa Filcea și Flick radiaza de fericire, asta pentru ca in scurt timp o sa devina parinți pentru prima oara, astfel ca atat ea, cat și el, sunt foarte atenți la fiecare detaliu. Ba mai mult decat atat, frumoasa soție a lui Andrei Sebastian Filcea nu ezita sa iși faca fiecare pofta și sa se afișeze…

- In cateva luni, Denisa Filcea va fi la randul ei mama, dar azi este doar despre mama ei. Soția lui Flick i-a transmis o urare speciala celei care i-a dat viața, cu ocazia zilei de naștere. Iata cat de frumoasa este Gabriela Hodișan!

- Flick și soția sa, Denisa Filcea, vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi au facut marele anunț printr-un video emoționant postat pe rețelele de socializare. Este bucurie mare in familia fostului prezentator de la Radio ZU. Flick și Denisa Filcea vor deveni parinți peste cateva luni și se bucura…