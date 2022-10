„Desatanizarea” Ucrainei, unde activeaza in prezent sute de secte, devine din ce in ce mai urgenta, a declarat Aleksey Pavlov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, intr-un articol pentru aif.ru, preluat de TASS . „Cred ca, odata cu continuarea operațiunii militare speciale, devine din ce in ce mai urgenta realizarea desatanizarii Ucrainei sau, dupa cum bine a spus șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadirov, ‘desatanizarea completa’ a acesteia”, a continuat el. Pavlov spus ca nu se cunoaște numarul exact al sectelor din Ucraina, dar numarul acestora este de ordinul sutelor și…