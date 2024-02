”Demonizarea Rusiei!” Moscova a impus sancțiuni împotriva a 18 cetățeni britanici Rusia a impus, luni, sanctiuni impotriva a 18 cetateni britanici, oficiali, universitari si experti in probleme ruse, pentru ceea ce, potrivit Moscovei, constituie o incercare de a demoniza Rusia si a alimenta razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Printre cei vizati de sanctiuni personale se afla ministrul adjunct al Apararii James Cartlidge, consilierul adjunct pentru securitate nationala Sarah MacIntosh, directorul pentru submarine al Royal Navy, Simon Asquith, trimisul special al premierului britanic pentru Balcanii de Vest, Stuart Peach, si lorzii Dan Hannan si Michael Ashcroft. Universitarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

