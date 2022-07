De George Soros NEW YORK – Statele Unite au fost o democrație aflata intr-o evoluție constanta inca de la fondarea sa in 1776, insa supraviețuirea lor ca democrație este acum pusa in pericol. O serie de evenimente vag interconectate, din țara și din strainatate, sunt responsabile pentru aceasta criza. Din afara, SUA sunt amenințate de regimurile represive conduse de Xi Jinping in China și Vladimir Putin in Rusia, care vor sa impuna o forma autocratica de guvernamant in lume. Insa amenințarea la adresa SUA din partea dușmanilor domestici ai democrației este și mai mare. Printre aceștia se numara…