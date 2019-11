Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 nov – Sputnik. Noțiunile ”intravilan” și ”extravilan”, fiind depașite in timp, vor fi excluse din Legea cu privire la principiile urbanismului si amenajarii teritoriului. In acest sens a fost inaintat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, avizat…

- CHIȘINAU, 28 oct – Sputnik. Opt persoane s-au adresat la Serviciul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca cu intoxicație cu CO, in ultimele 72 de ore. Este vorba de doi pacienți din raionul Cantemir, doi din raionul Calarași, o persoana din raionul Ungheni și alte doua din raionul…

- Candidatul PSRM la postul de primar al Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot in cadrul alegerilor generale locale. El le-a spus jurnaliștilor ca ar vrea ca toți cetațenii sa se poata bucura de orașul nostru. „Am votat pentru ca orașul Chișinau sa se dezvolte și sa devina un oraș…

- Cetațenii Republicii Moldova iși aleg pe 20 octombrie primarii localitaților in care traiesc, dar și deputații in trei circumscripții uninominale. Secțiile de votare s-au deschisa la ora 07:00 și se vor inchide la ora 21:00. Potrivit Codului Electoral al Republicii Moldova, alegatorul trebuie…

- CHIȘINAU, 4 oct – Sputnik. Un video aparut pe Instagram, in care o femeie danseaza in fața leului, a devenit viral. Vizitatoarea anonima a gradinii zoologice a sarit peste plasa arealului in care se afla regele animalelor și a inceput sa gesticuleze din maini, facand pași de dans in fața fiarei.…

- CHIȘINAU, 2 oct – Sputnik. Cauza penala privind prelucrarea ilegala a unor terenurilor pe care le aveau in proprietate peste 200 de locuitori ai satului Drepcauți, Briceni a ajuns la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale. © Photo: Facebook / PCCOCSPercheziții in…

- CHIȘINAU, 3 sept - Sputnik. Aurora este o statie spatiala modulara care poata gazdui sase oameni odata. Aceasta este programata sa-si primeasca primii oaspeti în 2022, informeaza Digi24. Sejurul de cel putin 12 zile va avea un pret pe masura - 9 milioane si jumatate de dolari…