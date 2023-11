Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce consiliul de administratie l-a concediat intr-o miscare surpriza care a zguduit lumea tehnologiei, Altman vorbea cu directorii OpenAI despre imbunatatirea structurii de guvernare a companiei, in timp ce discuta cu unii cercetatori de baza ai OpenAI si altii apropiati ai sai despre cum…

- Altman, in varsta de 38 de ani, a fost curajos pana la sfarsitul mandatului sau la OpenAI. El a fost vazut cum se amesteca pentru scurt timp printre participantii la o conferinta AI din San Francisco, miercuri, iar a doua zi a vorbit intr-un panel cu un director din conducerea Meta, la summitul APEC…

- CEO-ul Sam Altman a impartasit actualizarile la evenimentul de la San Francisco, care a atras 900 de dezvoltatori din intreaga lume, in cea mai recenta incercare a OpenAI de a valorifica popularitatea ChatGPT, oferind dezvoltatorilor stimulente pentru a construi ecosistemul sau. ChatGPT, lansat in noiembrie…

- Conferinta semnaleaza ambitia OpenAI de a se extinde dincolo de o senzatie pentru consumatori, pentru a deveni un furnizor al unei platforme de dezvoltator de succes, iar CEO-ul Sam Altman i-a tachinat pe participanti cu promisiunea ”unor cateva lucruri noi grozave”. Evenimentul de o zi, organizat intr-o…

- Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul OpenAI si a fost de acord sa adauge 1,5 miliarde de dolari, in timp, a spus purtatorul de cuvant. Google este deja un investitor in Anthropic, iar investitia proaspata subliniaza o intensificare a eforturilor sale de a concura mai bine…

- Actualizarile includ cresterea capacitatii de stocare la instrumentele sale de dezvoltare pentru utilizarea modelelor AI. Acest lucru ar putea reduce, teoretic, costurile pentru producatorii de aplicatii de pana la 20 de ori, abordand o preocupare majora pentru partenerii al caror cost de utilizare…

- Nume mari din industria tehnologica, precum Elon Musk de la X (fostul Twitter), Mark Zuckerberg de la Meta sau Bill Gates, cofondator al Microsoft, au participat miercuri la o sesiune cu usile inchise a Senatului american, in cadrul careia au fost toti de acord asupra necesitatii de a reglementa inteligenta…

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…