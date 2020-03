Zece asistente și infirmiere de la Spitalul Cai Ferate Timișoara au demisionat in ultimele zile, potrivit publicației Press Alert. Demisiile vin pe fondul temerii ca, in lipsa materialelor de protecție, s-ar putea infecta cu coronavirus, potrivit directorului spitalului. Spitalul CF Timișoara a fost desemnat sa fie in linia a doua de intervenție și sa preia cazuri The post Demisie in bloc la Spitalul CFR Timișoara. Spitalul nu a primit echipamente de protecție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .