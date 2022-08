DELTA SĂLBATICĂ/ Tulcea: Sturionii – specii ‘fanion’ pentru Dunăre Ultimele populatii salbatice de sturion din Uniunea Europeana, care se reproduc pe cale naturala, se regasesc in Dunarea Inferioara si constituie specii indicatoare ale calitatii mediului, datorita multitudinii de habitate pe care le folosesc de-a lungul vietii. Supravietuitori ai erei dinozaurilor, toate speciile de sturion – morunul, pastruga, viza si nisetrul – sunt clasificate in Lista rosie a Uniunii Internationale de Conservare a Naturii (IUCN) ca fiind critic amenintate, iar autoritatile si cercetatorii fac eforturi pentru conservarea efectivelor, in baza unei Strategii regionale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

