Stiri pe aceeasi tema

- Rolurile și modul de lucru a aproximativ un sfert dintre angajații (23%) la nivel global s-au schimbat dupa implementarea tehnologiilor de automatizare, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Automation with Intelligence, in timp ce unul din zece a avut deja nevoie de recalificare.…

- Rolurile și modul de lucru a aproximativ un sfert dintre angajații (23%) la nivel global s-au schimbat dupa implementarea tehnologiilor de automatizare, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Automation with Intelligence , in timp ce unul din zece a avut deja nevoie de recalificare.…

- Companiile globale planuiesc sa recalifice peste o treime (34%) din forta de munca, in urmatorii trei ani, ca urmare a transformarii tehnologice, arata rezultatele celui recent studiu Deloitte Automation with Intelligence, dat publicitatii marti. Potrivit sondajului, doua treimi (68%)…

- Companiile globale planuiesc sa recalifice peste o treime (34%) din forta de munca, in urmatorii trei ani, ca urmare a transformarii tehnologice, conform unui studiu publicat de compania de consultanța Deloitte, care se refera la tendințele la nivel mondial. Raportul ”Deloitte Automation with Intelligence”…

- Autoritațile incearca sa-i convinga pe romani sa se vaccineze in numar cat mai mare. A aparut chiar și inițiativa acordarii unui bonus pentru vaccinare. Radu Burnete, director executiv al Confederației patronale Concordia, a declarat ca, pentru ca economia sa iși revina cat mai repede, este nevoie ca…

- Companiile aeriene de transport de marfuri si de pasageri din SUA au renuntat la aproape 29.000 de angajati din martie si pana la mijlocul lunii octombrie, deoarece restrictiile guvernamentale privind concedierile au expirat, transmite Reuters. Departamentul american al Transporturilor a informat…

- Grupul Disney are in vedere disponibilizarea a 32.000 de angajati din parcurile sale de distractii pana la sfarsitul primei jumatati a anului 2021 din cauza impactului COVID-19, dupa ce in septembrie a anuntat ca va concedia 28.000 de angajati in Statele Unite, informeaza AFP. In raportul sau anual…

- Statul american California a derulat odata cu alegerile prezidențiale un referendum privind statutul șoferilor companiilor de transport alternativ. Companiile americane Uber și Lyft au caștigat o victorie uriașa la urne și vor continua sa iși clasifice șoferii drept contractori externi, nu șoferi, scrie…