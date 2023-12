Stiri pe aceeasi tema

- „Vineri, 1 Decembrie, suntem invitați sa participam la festivitațile religioase și militare, organizate de Garnizoana Pitești, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Ceremoniile militare și religioase, cu depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, vor incepe la ora 9.00, urmand ca apoi sa se desfașoare…

- O zi importanta se apropie pentru romani. Este vorba de ziua de 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.Pe 28 noiembrie au loc repetiile pentru festivitatile dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Acestea se vor desfasura in intervalul orar 9:30 13:00, la Constanta. Constanta sarbatoreste Ziua Nationala…

- Modificari ale orarelor autobuzelor Transurban. Iata de transmit aceștia: “Dragi pasageri, Datorita manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, va comunicam faptul ca joi, 30 noiembrie, și vineri, 1 decembrie, autobuzele noastre vor circula conform programului de sambata. Acesta…

- Și in acest se va organiza un eveniment de amploare de Ziua Naționala, cu o participare de forțe chiar mai numeroasa ca anul trecut. Surpriza, pentru prima data in Timișoara, vor participa la defilare și transportoare blindate Pirahna V! Programul ceremoniei: Vineri, 1 decembrie 2023, incepand cu…

- Peste o suta de mii de vizitatori sint așteptați in acest an la Ziua Naționala a Vinului, care va fi marcata pe 7-8 octombrie. Actuala ediție se va desfașura sub genericul „Vinul nostru cucerește lumea”. Evenimentul va avea loc in Piața Marii Adunari Naționale și la vinariile din țara. Cea de-a XXII-a…

- In semn de recunoaștere pentru Facultatea de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara și in general a Școlii de construcții din Timișoara, Federația Patronatelor Societaților din Construcții (FPSC) a decis sarbatorirea Zilei Naționale a Constructorului (14 septembrie) la Biblioteca…

- Constructorii, omagiati la UPT. In semn de recunoaștere pentru Facultatea de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara și in general a Școlii de construcții din Timișoara, Federația Patronatelor Societaților din Construcții (FPSC) a decis sarbatorirea Zilei Naționale a Constructorului…