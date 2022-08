Defibrilator in curtea Ansamblului Mitropolitan Iasi Arhiepiscopia Iasilor, prin Departamentul S.S.M./P.S.I.-S.U., a achiziționat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat in curtea Ansamblului Mitropolitan, pe tabloul de informare turistica situat in fata Catedralei. Aparatul electronic folosit in tratamentul fibrilației atriale sau ventriculare este extrem de util in cazul unor urgențe, pana la sosirea unui echipaj medical specializat, avand instrucțiuni simple de folosire in cazul acordarii primului ajutor. El a fost livrat si instalat de o societate comerciala din Cluj specializata in aparatura medicala de urgența. Inspectoratul pentru Situatii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

