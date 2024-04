Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda apropierii sarbatorilor de Paște, Campania din 26 aprilie 2024 pentru sterilizarea cainilor continua sa atraga interesul comunitații locale. Cu doar doua saptamani ramase pana la data evenimentului, organizatorii au anunțat ca deja 20 de caței au fost inscriși pentru procedura de sterilizare.…

- Colegiul Tehnic Grigore Cobalcescu din Moinești, județul Bacau, a organizat o serie de activitați in cadrul Campaniei #SpuneNU. Elevii, cadrele didactice și parinții s-au implicat activ in aceste evenimente menite sa informeze și sa conștientizeze asupra pericolelor asociate consumului de droguri. Printre…

- Frații Dragoș și Adrian Paval, cunoscuți pentru imperiul lor de afaceri Dedeman, pregatesc o noua surpriza pentru piața hoteliera, cu inaugurarea Grand Hotel Gardone in Italia. Cu o istorie ce dateaza din 1884, cladirea situata intr-o locație pitoreasca de pe malul lacului Garda se pregatește sa iși…

- In spatele lucrarilor de regenerare a padurilor in zonele montane se afla o etapa esențiala, adesea trecuta cu vederea: construirea ghețariilor. Aceste locuri speciale servesc drept „frigidere” naturale in care sunt pastrați puieții forestieri inainte de a fi plantați in teren. Vizionand imaginile surprinse…

- Intr-un efort de a promova un mediu mai curat și sigur pentru locuitorii sai, Municipiul Bacau anunța lansarea unei ample campanii de curațenie de primavara, ce se va desfașura in perioada 25 martie – 30 martie 2024. In aceasta perioada, rezidenții sunt incurajați sa se alature efortului comun de a…

- Ocolul Silvic Livezi desfașoara in prezent o ampla campanie de impaduriri. S-a demarat procesul de plantare pe o suprafața de 6,63 hectare, cu un numar de 33.000 de puieți acoperind atat plantații integrale, cat și completari in regenerari naturale și artificiale. Imaginile oferite de Ocolul Silvic…

- Primaria Municipiului Bacau anunța lansarea primei campanii de sterilizare gratuita pentru cainii cu proprietar, ce vizeaza reducerea numarului de animale fara stapan și controlul populației canine in oraș. Campania se adreseaza exclusiv cainilor din municipiu și va accepta pana la doi caini per proprietar.…

- Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civica din lume, lanseaza secțiunea dedicata Locuirii pe platforma CeZiceLegea.ro, soluție digitala gratuita din Campania „Așteapta-te, romane. #PUTEM3000”, incurajand cetațeanul sa se informeze cat mai corect pentru a se simți protejat in spațiul…