- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat ca doua sondaje de opinie vor intra in piața. Acestea vor testa 6 nume pentru candidatura la Primaria Capitalei. „Printre aceste nume, bineințeles, și Sebastian Burduja, și Gabriela Firea”, a precizat Rareș Bogdan, potrivit Digi24. „Avem doua sondaje…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, 28 februarie, ca decizia PSD-PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale „este un calcul politicianist”, ca va fi „o campanie de ura” și ca se așteapta sa se arunce „foarte multi bani de la rechinii imobiliari” in campania electorala…

- Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt umar la umar in intențiile de vot ale bucureștenilor, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie.In topul intențiilor de vot pentru partide, PSD este pe primul loc, urmat de Alianța Dreapta Unita.Actualul primar general al Capitalei, Nicusor Dan…

- Catalin Cirstoiu este de profesie ortoped și conduce Spitalul Universitar. De-a lungul timpului, managerul a facut investiții masive in reabilitarea și dezvoltarea unitații medicale. Blocul alimentar a fost renovat, iar bolnavii primesc acum alimentație de calitate și personalizata diagnosticului. S-a…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Analistul politic Cozmin Gușa citeaza surse din PNL și arata ca, in aceasta perioada, se duc negocieri intre liderii partidului și Mircea Geoana pentru o candidatura la alegerile prezidențiale. Geoana ar urma sa intre in PNL alaturi de Dan Șucu, cel care ar fi candidat la Primaria Capitalei.”Mircea…