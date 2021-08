Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nord-coreene trimit la munca silnica cetatenii care incalca masurile sanitare impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului si se aduna in grupuri mai mari de 3 persoane. „Daca 4 sau mai multe persoane cu exceptia familiei imediate se intalnesc zilele acestea, autoritatile de control…

- Autoritațile din orașul chinez Wuhan au luat o decizie radicala, dupa ce au reaparut cazurile de covid-19. Wuhan, decizie radicala dupa ce au reaparut cazuri de covid-19 Autoritațile vor incepe sa testeze intreaga sa populație, dupa ce au fost detectate cateva cazuri pozitive de coronavirus. Wuhan a…

- Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.632 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.739 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 44 cazuri noi…

- Premierul Boris Johnson a anunțat ca o decizie finala in acest sens va fi luata pe 12 iulie și a precizat ca vrea sa se renunțe la deciziile ministeriale pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. Acesta a spus ca deși infecarile sunt in creștere, spitalizarile și decesele sunt in declin datorita vaccinarii,…

- Certificatul digital COVID al UE va fi accesibil pentru toata lumea și va acoperi vaccinarea, testarea și recuperarea COVID-19; va fi gratuit și va fi disponibil in toate limbile UE; va fi disponibil in format digital și pe suport de hartie; va fi securizat și va include un cod QR semnat digital; statele…

- Suedia va relaxa o mare parte din restricțiile impuse pentru oprirea raspandirii Covid-19. Relaxarea va incepe pe 1 iulie. Pe baza noilor reguli va fi permis un numar mai mare de oameni in restaurante sau stadioane și vor fi eliminate unele recomandari, a anunțat ministrul sanatații suedez, luni, conform …

- ​Ungaria va ridicat cele mai multe dintre restricțiile contra Covid-19 ce mai sunt înca în vigoare imediat ce numarul celor vaccinați va atinge 5 milioane, adica în acest weekend, a declarat vineri premierul Viktor Orban, citat de Reuters. Orban a spus la postul de radio de…