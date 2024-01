Decizie: Prefectura Constanta cere anularea autorizatiei de construire pentru Wave House SRL, Gas Port Oil si Gazzo Premium SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 479 36 2022, care are ca obiect anulare act administrativ Decizie nr.19 01.03.2022 declinat .Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 08.09.2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in anulare…

- Este vorba de Autorizatia de Construire nr. 514 din data de 21 septembrie 2020, fiind in stadiul de fond, iar un prim termen nu a fost inaintat de catre instanta. Pachetul majoritar de actiuni 99,99 este detinut de De Silva Group Holding DSG SRL, ceilalti actionari fiind Meda de Silvania Calina si Virgil…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat in dosarul cu nr. unic 6.867 118 2021 aflat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal Obiectul actiune inregistrate in instanta de prefectul judetului Constanta a fost de obtinere a tutelei administrative pentru anularea certificatului…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa anulare act adm HOT NR 142 28.11.2022. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa…

- Obiectul dosarului este reprezentat de o cerere de anulare a unor acte administrative emise de autoritatile publice locale.Judecatorii Tribunalului Constanta au fost chemati sa anuleze nu mai putin de trei hotarari ale Consiliului Local Constanta, toate vizand Planul Urbanisitic Zonal pentru cartierul…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 7259 118 2023, care are ca obiect anulare act administrativ HCL NR 221 2022.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 7259 118 2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal.Obiectul dosarului consta in anulare act administrativ…

- Catedrala Eroilor se construieste in parcul din zona Casei de Cultura a Constantei.Judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta s au retras pentru deliberari in procesul deschis in anul 2019 de Asociatia Constanta Altfel pentru anularea autorizatiei de construire…