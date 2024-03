Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" Targu Mureș a anunțat, marți, ca in urma cercetarilor efectuate și ținand seama de prevederile legale, s-a luat hotararea exmatricularii elevului cu drept de reinscriere, in anul școlar urmator, in alta instituție de invațamant. „Este regretabil…

- Elevul de clasa a VIII-a din Targu Mureș, care a agresat diriginta și a fost reținut pentru 24 de ore de catre poliție, a fost eliberat și se poate intoarce in școala, deși atacul sau a avut consecințe grave, trimițand-o pe profesoara agresata la spital. Desi cadrele didactice de la liceul adolescentului…

- Directoarea Colegiului National „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mures, Cristina Ligia Somesan, a declarat, marti, ca in urma incidentului violent petrecut in scoala in urma cu o zi, cand un elev si-a agresat fizic diriginta, va incepe demersuri pentru adaptarea Legii Educatiei la realitatile din…

- Elevul din clasa a VIII-a de la Colegiul National "Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mures, care a facut gesturi obscene la ore, iar apoi si-a agresat diriginta a fost retinut, luni seara, de politistii Biroului Siguranta Scolara. "Ca urmare a cercetarilor efectuate de catre politistii Biroului Siguranta…

- Elevul de clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, care a șocat un județ intreg dupa ce și-a lovit diriginta cu pumnii și picioarele, a fost reținut luni seara, 11 martie, de catre polițiștii Biroului Siguranța Școlara. „Ca urmare a cercetarilor efectuate de…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a identificat zece minori implicați in actele de violența din Targu Mureș din ultima perioada. Ei aparțin gruparii „RSS" și au agresat mai mulți tineri din municipiu. Polițiștii au efectuat și patru percheziții domiciliare și au executat mai multe mandate de aducere.…

- Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș va avea primul "Laborator Inteligent" – SmartLab", un concept integrat de invațare personalizata, prin folosirea sistemului STIAM (Știința, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematica), a anunțat, in urma cu cateva zile, conducerea unitații de…

- In contextul situației operative inregistrate pe raza municipiului Targu Mureș privind infracțiunile cu violența comise in ultima perioada de catre mai mulți minori, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mureș, prin Poliția municipiului Targu Mureș, Serviciul de Investigații Criminale,…