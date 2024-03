Stiri pe aceeasi tema

- Elevul de clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, care a șocat un județ intreg dupa ce și-a lovit diriginta cu pumnii și picioarele, a fost reținut luni seara, 11 martie, de catre polițiștii Biroului Siguranța Școlara. „Ca urmare a cercetarilor efectuate de…

- Elevul de clasa a VIII-a de la un liceu din Targu Mureș care a fost incatușat și dus la Poliție dupa ce a facut scandal la școala s-a intors impreuna cu mama lui in unitatea de invațamant, unde au amenințat-o cu moartea pe diriginta baiatului. Adolescentul de 15 ani a lovit-o pe profesoara, care a fost…

- Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" va avea primul „Laborator Inteligent" – SMARTLAB, un concept integrat de invațare personalizata, prin folosirea sistemului STIAM (Știința, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematica). Acesta va fi finanțat prin PNRR in cadrul proiectului „PAPIU TEACHES FOR…