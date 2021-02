Stiri pe aceeasi tema

- Bustul primului presedinte PNL, I.C. Bratianu, care era amplasat in holul Primariei municipiului Botosani, a fost depozitat intr-o magazie a municipalitatii, in urma unei decizii adoptate de primarul PSD Cosmin Andrei. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi…

- PNL Cluj a pierdut marți seara și funcția de secretar general adjunct al Guvernului, pentru care era susținut prefectul in funcție de Cluj Mircea Abrudean. PNL Cluj a pierdut și funcția de prefect de Cluj, cedata UDMR. Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct…

- „In prima sedinta din debutul acestei sesiuni, o victorie simbolica: respingerea celor doua orori din activitatea legislativa. Adica a modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala, marca PSD-Dragnea! Macar scuze sa-si ceara pentru 4 ani pierduti in controversa exportata la nivel…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Raluca Turcan, considera ca primarul Iasiului, Mihai Chirica, ar trebui sa "faca un pas in spate" dupa ce a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. "Eu nu pot sa-mi schimb opiniile si anume ca justitia trebuie sa functioneze si institutiile…

- PSD cere CNA sa emita o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Klaus Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in cadrul timpului de emisie acordat Partidului Național Liberal. Ciolacu, care denunța…

- In timp ce primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei și directorul Urban Serv, Bogdan Buhaianu sunt prezenți in fiecare zi in piețele din oraș pentru a cauta soluții impreuna cu producatorii și fermierii locali pentru continuarea activitații, președintele Iohannis nu vrea sa promulge legea votata…

- Primaria Botosani a decis sa demonteze geamurile uneia dintre pietele din municipiu pentru ca aceasta sa poata functiona in contextul noilor masuri de combatere a COVID-19. Decizia de inlaturare a geamurilor de sticla de la Piata Viilor a fost luata, luni, dupa ce primarul Botosaniului, Cosmin Andrei,…