- Peisajul cultural minier Roșia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luata astazi, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial in cea de-a 44-a sa sesiune, extinsa, de la Fouzhou, China, ce are loc online in perioada 16-31 iulie 2021. Valoarea universala excepționala…

- Patrimoniul UNESCO a aprobat marți candidatura sitului Rosia Montana pe lista obiectivelor protejate de institutie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reacționat in urma acestui fapt. „Salut includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montana in patrimoniul umanitații! Prin eforturi conjugate…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca spera sa se incheie cu bine procedura privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO. „Listarea la UNESCO nu elimina sansa generatiilor urmatoare ca, in masura in care atunci cand se va descoperi o tehnologie mai putin poluanta de exploatare,…

- K. Iohannis este avertizat in legatura cu „elefantul din Guvern“ la protestul organizat duminica, in fața Palatului Cotroceni. Protestatarii sunt nemulțumiți de posibilitatea retragerii dosarului Roșia Montana din procedura de includere in patrimoniul UNESCO și vor aduce cu ei un elefant uriaș. Cum…

- Un protest de amploare va avea loc, duminica, 11 iulie, la Cotroceni. Mai multe organizatii ii cer președintelui Klaus Iohannis sa intervina in cazul Roșia Montana. Evenimentul „Iesim in strada pentru Rosia Montana!” va incepe la ora 19.00. Comunitatea Declic, Uniti Salvam, Rosia Montana in UNESCO World…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca decizia privind Roșia Montana va fi luata in cadrul coaliției de guvernare. Eu nu am cerut retragerea proiectului, repunerea dosarului la UNESCO a fost facuta de premierul Ludovic Orban, a precizat Florin Cițu.„Domnul Nazare a prezentat poziția ministerului in ședința…

- Guvernul afirma ca declaratiile atribuite premierului referitor la aceasta tema sunt false, subiectul fiind discutat „strict la nivelul coalitiei”.„Premierul Florin Citu nu a inaintat nicio propunere cu privire la acest subiect si nici nu a intreprins vreun demers oficial care sa vizeze retragerea dosarului…

- Greenpeace protesteaza, miercuri, fata de o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Activistii de mediu anunta dezvelirea unei statui in Piata Victoriei.